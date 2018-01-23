"Ироничная пощечина Трампу". Мир разочарован политической системой США

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Приостановка деятельности федеральных ведомств Соединенных Штатов из-за того, что конгресс до сих пор не утвердил бюджет, вызвало разочарование в мире. Доверие к властям падает и внутри страны. Это происходит в те самые дни, когда Дональд Трамп отмечает годовщину своего президентства. Теперь его поездка на Всемирный экономический форум в Давос, где он планировал выступить с речью, под вопросом.

Не надо и ядерной кнопки

Прекращение работы американского правительства "выявило хронические недостатки" в политической системе США, сообщило своим читателям официальное китайское информагентство Синьхуа . Добавив, что возникшая ситуация заставит весь мир задуматься о жизнеспособности и легитимности этой системы. "Это очень ироничная пощечина на годовщину президентства Трампа", отметили в агентстве.

Государственные учреждения США "словно выключили одним движением пальца", нажав на кнопку. И это "стало поразительным проявлением дисфункции Вашингтона", комментирует канадский телеканал CBCNews.

"Республиканцы и демократы торгуются, переваливая вину за "шатдаун" своего правительства друг на друга", — сетует малайзийское англоязычное издание The Star.

© REUTERS / Joshua Roberts Знак, обвиняющий президента США Дональда Трампа в закрытии федерального правительства, установленный в Сенате © REUTERS / Joshua Roberts Знак, обвиняющий президента США Дональда Трампа в закрытии федерального правительства, установленный в Сенате

Так в разных странах отреагировали на сообщения о том, что правительственные институты в Соединенных Штатах приостанавливают свою деятельность, поскольку сенаторы не могут принять федеральный бюджет. Опрос компании Gallup зафиксировал катастрофическое падение поддержки политики США по всему миру. Отмечается, что число государств, где большинство населения недовольно американским руководством, за год выросло втрое: с 16 до 53. Список недовольных возглавила Норвегия, где политика Вашингтона не устраивает 86 процентов опрошенных. За ней следуют Канада, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Австрия и Германия — то есть наиболее развитые и благополучные страны.

Социологические службы отметили обвальное падение доверия к государственным институтам США и у самих американцев. Рейтинговое агентство Trust Egelman опубликовало результаты своего исследования "Барометр доверия 2018" (Trust Barometer 2018). Как выяснилось, в Соединенных Штатах доверие к правительству, СМИ, деловым и неправительственным организациям рухнуло намного резче, чем в любой из 28 обследованных стран, в том числе в Бразилии, Южноафриканской Республике, Индии, Австралии, Сингапуре, Канаде, Великобритании и Франции, вошедших в так называемый "отрицательный рейтинг" — тех, где доверие к госинститутам падает.

© REUTERS / Kevin Lamarque Предложение бесплатного кофе для государственных служащих в одном из кафе в Нью-Йорке © REUTERS / Kevin Lamarque Предложение бесплатного кофе для государственных служащих в одном из кафе в Нью-Йорке

Торг и шантаж

Федеральные ведомства Соединенных Штатов прекратили выполнять ряд своих функций в минувшую субботу, когда закончился срок действия очередного временного бюджета. Принятие бюджета застопорилось в сенате, и с нового финансового года, то есть с 1 октября, уже трижды принимались временные бюджеты на ограниченный срок. Однако утвердить к 20 января еще один краткосрочный бюджет сенаторам не удалось. Представители Демократической партии вместе с независимыми членами сената единым фронтом выступили против, и хотя республиканцы обладают численным перевесом, четверо из них не поддержали документ, и бюджет не был принят.

С полуночи в субботу все государственные учреждения лишились финансирования, их деятельность теперь ограничена. Это означает, что почти миллион государственных служащих могут отправить в неоплачиваемый отпуск, а ряд федеральных агентств (например, налоговую службу) совсем закроют. Ведомства, критически важные для национальной безопасности (Белый дом, конгресс, Пентагон, государственный департамент, правоохранительные структуры), продолжат работу с сокращенным персоналом.

© REUTERS / Andrew Kelly Информация о закрытии для посещения Статуи Свободы и острова Эллис на улице в Нью-Йорке © REUTERS / Andrew Kelly Информация о закрытии для посещения Статуи Свободы и острова Эллис на улице в Нью-Йорке

Демократы отказываются утверждать бюджет, пока республиканцы не согласятся на меры по защите от депортации иммигрантов, ввезенных в страну в детском возрасте (программа DACA). Республиканцы не идут на это, и сенат не может принять бюджет.

Остановка работы правительства — не новость для США. С 1974 года, когда был введен действующий ныне порядок утверждения федерального бюджета, это случалось 18 раз. Впервые — в 1980 году, последний раз — в 2013-м. Обычно подобные эксцессы длятся день-два. Последствия бывают разными. Больше всего подобных инцидентов произошло при президенте Рональде Рейгане (1981-1989), самый длинный перерыв — на 21 день — случился при Билле Клинтоне в конце 1995-го и начале 1996 года. Остановка деятельности правительства при Бараке Обаме в 2013 году на полмесяца лишила работы 800 тысяч сотрудников, еще 1,3 миллиона трудились, не зная, когда им заплатят.