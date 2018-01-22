Вице-президент США приветствует скорое окончание "закрытия" правительства

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс приветствует скорое окончание "закрытия" правительства.

"Мы приветствуем новости, что благодаря твердой позиции президента (США Дональда) Трампа республиканцам палаты представителей и сената закрытие правительства подходит к концу", — сказал он, находясь с визитом в Иерусалиме.

Сенат США достиг согласия по временному продлению финансирования работы федерального правительства. Ранее состоялось голосование по вопросу ограничения дебатов. "За" проголосовали 81 сенатор, против — 18.

Федеральное правительство прекратило выполнять ряд функций в субботу из-за отсутствия бюджета. Республиканцы и демократы в сенате не могут договориться о ряде бюджетных параметров, включая меры по иммиграции. С начала финансового года 1 октября уже трижды принимались временные бюджеты на ограниченный срок, но на сей раз разногласия не позволили завершить переговоры вовремя.

"Закрытие" федерального правительства — редкое, но не беспрецедентное явление в США. В последний раз это произошло осенью 2013 года и нанесло тогда ущерб популярности обеих партий в конгрессе. Как и в 2013 году, обе партии винят друг друга в бюджетном кризисе.