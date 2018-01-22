В НАТО прокомментировали назначение Грушко замминистра иностранных дел

БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО поздравляет постпреда РФ при альянсе Александра Грушко с назначением заместителем министра иностранных дел, ждет работы с его преемником, признавая за Россией право принимать решение о его уровне, заявил РИА Новости представитель альянса.

"России самой решать, как она будет представлена при НАТО. Политика НАТО в отношении России остается неизменной: сильная оборона и значимый диалог", — заявил представитель альянса, пожелавший остаться неназванным, комментируя объявление о назначении российского постпреда.

Он отметил, что альянс "ценит диалог с Россией и приветствует дальнейшие дискуссии в рамках Совета Россия – НАТО и других форматах, в том числе коммуникацию между военными".

"Мы ценим хорошие, профессиональные рабочие отношения, сложившиеся с послом Грушко, и мы поздравляем его с новым назначением. Мы ждем работы с его преемником для взаимной выгоды наших стран с целью увеличить прозрачность и предсказуемость и снизить риски", — заявил представитель НАТО.