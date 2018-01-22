Менее трети румынов хотят объединения с Молдавией, показал опрос

КИШИНЕВ, 21 янв – РИА Новости. Лишь менее трети жителей Румынии считают объединение с Молдавией необходимым или очень необходимым. Как сообщает Sputnik Молдова, опрос, проведенный румынским Центром городской и региональной социологии, показал, что так думают всего 27% румын.

Опрос проводился в 100-летие так называемого "Великого объединения 1918 года", когда в состав Румынии были включены Трансильвания и Буковина.

В опросе участвовали 1 068 взрослых граждан Румынии, в возрасте от 18 лет и старше. Изучение мнения проводилось методом интервью в период с 3 по 10 января 2018 г.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи унионизма, то есть объединения с Румынией. Он также выступает против переименования молдавского языка в Конституции в румынский, на чем настаивает группа депутатов парламента.

Согласно данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране и переименования государственного языка.

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