В Испании задержали скрывавшегося 15 лет итальянского мафиози

РИМ, 22 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Испанская полиция по запросу итальянских правоохранительных органов задержала 76-летнего главаря римской мафиозной группировки Фаусто Пеллегринетти, который 15 лет скрывался от правосудия, сообщает в понедельник полицейское управление итальянской столицы.

На родине Пеллегринетти, имевший как минимум четыре псевдонима, заочно приговорен к 13 годам заключения по обвинению в отмывании крупных сумм и торговле наркотиками.

Произошедший днем в воскресенье арест преступника стал итогом двухлетнего расследования, участие в котором приняли отдел по борьбе с наркотиками испанской полиции и итальянские подразделения по противодействию мафии и обороту наркотиков.

Пеллегринетти считается боссом "новой банды Мальяны", которая "наследовала" легендарной преступной группировке, появившейся в 70-е годы в одноименном районе на юго-востоке итальянской столицы. Банда стала известна не только благодаря своей сугубо криминальной деятельности, но и крайне правым политическим взглядам ее членов.

От других мафиозных организаций Италии ее отличала "горизонтальная" структура управления. В отсутствие типичной для преступного мира иерархии, она располагала сетью взаимодействующих ячеек, занимающихся отдельными видами криминальной активности – от рэкета и торговли наркотиками до похищения богачей и политического террора. Большинство наиболее влиятельных членов старой банды были убиты или осуждены в начале 90-х годов.