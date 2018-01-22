Норвегия назвала Арктику регионом стабильности и сотрудничества

ТРОМСЁ (Норвегия), 22 янв – РИА Новости. Арктические территории являются регионом стабильности и международного сотрудничества, и необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить такое положение и совместными усилиями решать проблемы изменения климата, искать баланс между промышленными интересами и сохранением окружающей среды, заявила глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде на открытии международной конференции "Арктические рубежи" в норвежском Тромсё.

"Арктика – регион стабильности и регионального сотрудничества. Главная цель для Норвегии – сохранить такое положение. Мы хотим развивать устойчивый бизнес на севере. Мы считаем необходимым поддерживать контакты между компаниями и простыми людьми. Один принцип должен всегда соблюдаться – основывать работу и решения на знаниях и твердых научных основаниях", — сказала Сёрейде.

Министр также подчеркнула важность морских ресурсов для Норвегии и других арктических стран, которые, по ее мнению, будут играть более важную роль для всего мира в будущем. Сёрейде упомянула о главных проблемах арктического региона, которые требуют совместных усилий всех стран – это, прежде всего, изменение климата, которое на севере происходит быстрее, чем где-либо. "Мы наблюдаем в Арктике рост деловой активности. Некоторые говорят о том, что из-за климатических изменений следует ее снизить. Я не согласна с этим, я уверена, что можно достичь баланса между устойчивым развитием и защитой Арктики", — добавила глава МИД Норвегии.

С ней солидарен и министр промышленности и инновации Швеции Микаэль Дамберг. "Важно, чтобы Арктика, которая в последнее время стала центром мирового внимания, оставалась регионом мира и стабильности. Арктика – пример конструктивного международного и регионального диалога, она также может стать лидером в области инноваций", — отметил Дамберг.

Международная конференция "Арктические рубежи" открылась в Тромсё в 12-й раз, в ней принимают участие больше трех тысяч человек из примерно 35 стран. В этом году девизом конференции стал "Объединяя Арктику". Традиционно в центре внимания делегатов оказываются проблемы изменения климата, загрязнения окружающей среды, права коренных народов и другие проблемы. Участники конференции обсудят, как полярные регионы разных государств мира должны добиваться устойчивого экономического развития, использовать транспортный и ресурсный потенциал северных морей, укреплять сотрудничество и учиться друг у друга.

В конце января норвежский заполярный город Тромсё с населением около 65 тысяч человек становится столицей так называемого циркумполярного мира — там проходит крупнейшая международная арктическая конференция "Арктические рубежи" (Arctic Frontiers). На этой площадке встречаются ведущие эксперты — политики, экономисты, предприниматели, ученые, которые обсуждают различные проблемы арктического региона: изменение климата, негативное воздействие человека на природу Арктики, баланс между интересами промышленности и окружающей среды, сохранение общих ресурсов.

Тромсё неофициально называют "столицей норвежского Заполярья", а также по праву считают крупным научным и арктическим центром. Население города, расположенного на островах, составляет около 70 тысяч человек, однако именно здесь расположен один из ведущих университетов Норвегии, центр изучения Арктики "Фрам", крупнейшая обсерватория. Тромсё также считается норвежскими "воротами в Арктику" — отсюда в начале века стартовали арктические экспедиции национальных норвежских героев Фритьофа Нансена и Руаля Амундсена. В городе ежегодно проводятся крупный международный кинофестиваль, фестивали классической и рок-музыки, джаза и техно, научные конференции.