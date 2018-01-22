На Украине около 150 населенных пунктов остались без электроснабжения

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Около 150 населенных пунктов остаются без электроснабжения на Украине из-за снегопада, сообщила в понедельник Госслужба страны по чрезвычайным ситуациям.

"Остаются обесточены 146 населенных пунктов в двух областях (Одесская — 102, Черкасская – 44). К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В частности, в городе Вилково Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Для энергообеспечения насосной станции и больницы города привлечены две передвижные электростанции. Населенный пункт обеспечен водоснабжением, теплоснабжением – частично, сообщили в госслужбе. В городе оборудован пункт обогрева.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на Украине. В Черкасской и Одесской областях 18 января прошли сильные снегопады. Кроме того, в самой Одессе из-за сильного дождя оказались затоплены улицы. Было остановлено движение на международной трассе "Одесса-Киев". Был закрыт ряд пропускных пунктов на госгранице в Одесской области. Сообщалось, что более 700 населенных пунктов в десяти областях страны остались без электроснабжения.