СМИ обвинили британские интернет-магазины в раскрытии данных о клиентах

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Крупнейшие интернет-магазины Великобритании передавали информацию о покупателях третьим лицам, пишет издание Times.

По данным экспертов аналитической компании Evidon, на сайтах Debenhams, Mothercare, Marks & Spencer, Boots, House of Fraser, Amazon и Tesco были размещены от 13 до 65 средств для отслеживания действий покупателей. С помощью них можно узнать IP-адреса клиентов, данные об их местонахождении, устройстве и браузере, которыми они пользуются.

"Вся система онлайн-рекламы построена на заявлении, что информация, которую они отслеживают, анализируют, продают и приобретают, является анонимной. Тем не менее, исследования не раз показывали, что зачастую определить конкретное лицо не составляет труда", — заявила активист организации по защите личной информации Privacy International Фредерик Калтенер.

Лица, которым интернет-магазины передавали полученные сведения, могли использовать данные для рекламы и отслеживания действий клиентов магазинов.

Как отмечает газета, одна из компаний-покупателей информации создавала видео, на которых полностью воспроизводятся действия клиентов на сайтах интернет-магазинов. По заявлению представителя компании, у нее не было данных из учетных записей, которые вводят пользователи на сайте.