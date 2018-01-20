Премьер-министр Египта вернулся к работе после лечения

КАИР, 20 янв — РИА Новости. Премьер-министр Египта Шериф Исмаил в субботу вернулся к своей деятельности на посту главы кабинета министров, об этом сообщает издание "аль-Масри аль-Яум".

В конце ноября премьер-министр Египта улетел в Германию для прохождения курса лечения. СМИ сообщали, что премьеру предстояла операция на желудочно-кишечном тракте. На время отсутствия Исмаила в Египте исполняющим обязанности главы кабинета министров стал министр жилищного строительства Мустафа Мадбули.

Сообщается, что в первые рабочие дни глава правительства будет проводить в офисе по два-три часа, однако планирует дома знакомиться с бумагами.

В минувшее воскресенье египетский парламент утвердил перестановки в кабинете министров страны, новые главы появились у четырех ведомств.

Перестановки в правительстве происходят на фоне подготовки к президентским выборам, первый тур которых состоится в конце марта текущего года.