Трамп заявил, что демократов больше волнуют мигранты, чем безопасность США

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что демократов больше волнуют нелегальные иммигранты, чем безопасность южных границ страны.

Федеральные ведомства США остались без финансирования в полночь (08.00 мск субботы), после того как сенат не смог принять соответствующий законопроект. Его торпедировали демократы, которые настаивали на том, чтобы включить во временный бюджет меры по иммиграции, против чего выступают республиканцы и Белый дом. Белый дом уже назвал политику демократов в сенате "поведением лузеров"

"Демократов больше волнуют нелегальные иммигранты, чем безопасность на опасных южных границах. Они могли легко прийти к соглашению, но вместо этого решили поиграть с политикой шатдауна (закрытием ведомств — ред.)", — написал глава Белого дома в своем микроблоге Twitter.