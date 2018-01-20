Глава МИД Италии хочет посетить Киев и Донбасс, заявили в пресс-службе Рады

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, чья страна в 2018 году председательствует в ОБСЕ, намерен посетить Киев и Донбасс, сообщает в субботу пресс-служба украинского парламента со ссылкой на информацию посла Италии на Украине Давиде Ла Чечилия.

Сообщается, что накануне посол встретится с представители Киева в подруппах контактной группы по Донбассу.

"Чрезвычайный и полномочный посол Италии в Украине сообщил, что министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано планирует посетить Киев и Донбасс", — сообщается на сайте Рады, сроки визита не приводятся.

Также сообщается, что на встрече представитель политической подгруппы Ольга Айвазовская сообщила, что работа этой подгруппы "фактически заблокирована".