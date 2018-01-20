Гонтарева считает, что в Раде одобрят ее отставку с поста главы Нацбанка

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости. Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева, заявившая о намерении покинуть пост, уверена, что в парламенте наберется много голосов, чтобы одобрить ее отставку.

В четверг президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде уволить Гонтареву с поста главы Нацбанка и назначить на этот пост ее заместителя Якова Смолия, соответствующее постановление он подал в парламент. Рада может рассмотреть вопрос ее отставки в феврале.

"Вы же понимаете, что не проблема в том, чтобы уволить Гонтареву. Голосов за мое увольнение будет очень много. Проблема, как всегда — собрать коалицию и назначить нового главу. Вот пришел этот день, когда голоса уже есть. Я очень надеялась, что это произойдет сегодня (в пятницу — ред.), сидела, ждала со своим докладом о проделанной работе. Вот посмотрите (показывает доклад)… Я думаю, что продолжать так дальше невозможно. Нужно, в конце концов, меня отпустить", — рассказала Гонтарева в интервью информагентству "Украинские новости".

При этом она отметила эффективную работу Смолия на посту и.о. главы Нацбанка.

Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и в настоящее время до сих пор находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Смолий. Согласно процедуре, Верховная рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению главы государства.