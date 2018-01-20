Глава МИД Украины и госсекретарь США проведут встречу в Париже

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что в Париже встретится с госсекретарем США Рексом Тилерсоном.

"На самом деле в Париже, поскольку там будет много министров, там начинается новая инициатива относительно контроля за химическим оружием, и именно там будет общение, в том числе с американской делегацией… Я с Тиллерсоном буду более детально разговаривать в Париже", — сказал Климкин в эфире украинского телеканала "Интер" накануне вечером.

Также министр сказал, что у него запланировано много других встреч в Париже — с министрами иностранных дел.

По данным СМИ, Франция 23 января созывает конференцию по расследованию преступлений, связанных с применением химического оружия.

Накануне Климкин сообщил, что президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп проведут переговоры на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 23 по 26 января. Последним действующим президентом США, который посещал этот форум, был Билл Клинтон в 2000 году.