Глава МИД Украины и госсекретарь США проведут встречу в Париже

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что в Париже встретится с госсекретарем США Рексом Тилерсоном.
Также министр сказал, что у него запланировано много других встреч в Париже — с министрами иностранных дел.
По данным СМИ, Франция 23 января созывает конференцию по расследованию преступлений, связанных с применением химического оружия.
Накануне Климкин сообщил, что президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп проведут переговоры на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 23 по 26 января. Последним действующим президентом США, который посещал этот форум, был Билл Клинтон в 2000 году.