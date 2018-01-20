Белорусские военные инспекторы посетят воинскую часть в Италии

МИНСК, 20 янв — РИА Новости. Группа военных инспекторов Белоруссии посетит 22-24 января Италию, где проверит одну из воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба белорусского министерства обороны.

"С 22 по 24 января инспекционная группа Белоруссии в составе четырех инспекторов проведет посещение по оценке одной из воинских частей вооруженных сил Итальянской Республики", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что целью посещения является оценка информации о личном составе, основных системах вооружения и военной техники посещаемой воинской части, которая была представлена итальянской стороной в ходе ежегодного обмена информацией о военных силах в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. В ходе посещения также планируется ознакомление с повседневной деятельностью воинской части и проведение бесед с военнослужащими, добавили в пресс-службе.