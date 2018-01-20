Эрнандес получил удостоверение президента Гондураса, несмотря на протесты

МЕХИКО, 20 янв – РИА Новости. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес в пятницу получил удостоверение главы государства на новый, четырехлетний срок.

"Пленум высшего избирательного суда вручил удостоверение избранному президенту Хуану Орландо Эрнандесу, которым он уполномочен быть руководителем гондурасцев на период 2018-2022 годов", — говорится в сообщении суда в микроблоге в Twitter. Там же опубликована фотография вручения документа.

В начале января суд отклонил иск оппозиции с требованием аннулировать результаты прошедших 26 ноября президентских выборов, по итогам которых был переизбран президент Эрнандес.

Иск был подан в начале декабря. Оппозиция организовала мощные протесты, вылившиеся в массовые беспорядки, погибли, по последним данным, не менее 30 человек. Протестующие требовали второго тура или пересчета голосов. Власти ввели комендантский час и приостановили на время действие конституционных гарантий прав граждан.