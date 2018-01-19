Президент Азербайджана утвердил новый закон о вооруженных силах

БАКУ, 19 янв – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу указ о введении нового закона "О вооруженных силах", сообщила пресс-служба главы государства.

Новый закон "О вооруженных силах Азербайджана" сменил предыдущий правовой акт под одноименным названием, который действовал с октября 1991 года.

"Президент подписал указ о применении закона "О вооруженных силах Азербайджана", — сообщает пресс-служба главы государства.

Законопроект "О вооруженных силах" был вынесен на обсуждение Милли Меджлиса (парламента) 1 декабря. Новый законопроект состоит из пяти глав и 16 статей. В нем представлена классификация вооруженных сил, перечислены основные задачи, определяется реестр ВС республики. В законопроекте указывается, какие виды объединений вооруженных сил могут формироваться в стране.

Минюсту поручено обеспечить приведение в соответствие с этим законом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти. Контроль за этим процессом возложен на кабмин.

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