В Южной Осетии в прошлом году задержали более 500 нарушителей границы

ЦХИНВАЛ, 19 янв – РИА Новости. В Южной Осетии в прошлом году задержали более пятисот нарушителей госграницы, сообщает Sputnik Южной Осетии со ссылкой на пресс-службу Комитета госбезопасности.

Государственную границу республики охраняют Пограничная служба КГБ совместно с Погрануправлением ФСБ России в Южной Осетии.

"В 2017 году пограничниками Южной Осетии и России и другими взаимодействующими структурами задержано 514 нарушителей в сфере охраны государственной границы. В 2016-м эта цифра была меньше на 11 процентов", — рассказали в ведомстве.

Среди них 303 были задержаны за нарушение режима госграницы, 211 – за нарушение пограничного режима.

Большая часть нарушителей — 359 человек — были наказаны административными штрафами, более сотни выдворены после их уплаты. В результате в казну республики поступило 827 тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что по материалам пограничных органов было возбуждено четыре уголовных дела в отношении пяти человек.

В КГБ указали на необходимость "соблюдения установленных правовых режимов в целях недопущения возможных нарушений и инцидентов на государственной границе и в пограничной зоне".

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