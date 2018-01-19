Госсекретарь Бельгии обеспокоен нападением мигрантов-нелегалов на полицию

БРЮССЕЛЬ, 19 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен выразил обеспокоенность в связи с нападением мигрантов-нелегалов на полицейских в пригороде Брюсселя.

Как сообщил ранее в пятницу представитель федеральной полиции Питер Де Веле, около 40 нелегальных мигрантов из Африки, следовавших транзитом в Великобританию, напали на полицейский патруль на одном из придорожных паркингов в районе пригорода Брюсселя Гран Бигар.

"Мы должны продолжить проведение акций (по пресечению нелегальной миграции) и возвращать нелегалов (на родину), в противном случае наши парковки вдоль автомагистралей станут реальным полем боя", — написал Франкен в Facebook.

Инцидент в пригороде Брюсселя произошел в ночь на пятницу. Полицейские прибыли на автостоянку после поступления звонков о том, что группа мигрантов-нелегалов пытается залезть в кузова дальнобойного транспорта, следующего в Великобританию.

Чтобы утихомирить разбушевавшихся мигрантов, в стычке с которыми двое патрульных получили легкие травмы, стражи порядка были вынуждены открыть огонь в воздух.

После прибытия подкрепления полицейскими были задержаны 16 выходцев из Эритреи, Эфиопии и Судана, сообщили в полиции.