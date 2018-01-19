Раде предложили подумать о сокращении числа депутатов

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления о создании депутатской рабочей группы по наработке изменений в конституцию Украины о сокращении количества народных депутатов Украины до 150 человек.

Внефракционный депутат Рады Сергей Мищенко зарегистрировал в пятницу в украинском парламенте соответствующий проект постановления.

В данный момент Верховная рада Украины состоит из 450 народных депутатов, количество которых закреплено в конституции Украины. Внесение изменений в основной закон требует длительной и специальной процедуры.

Для этого вначале Рада направляет документы в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений. После этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.