В Кремле заявили о дефиците сотрудничества в переговорах США с КНДР

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Дефицит сотрудничества в переговорах по КНДР наблюдается со стороны США, в Москве сожалеют об этом, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать обвинения в адрес России со стороны президента США Дональда Трампа в отношении того, что Россия якобы не сотрудничает по вопросу урегулирования ситуации в Северной Корее и продолжает поставки топлива в эту страну.

"Что касается дефицита сотрудничества, то неоднократно мы об этом говорили из Москвы. В Москве ищут сотрудничества с США в решении всех региональных и международных проблем. Но, к сожалению, дефицит воли к этому сотрудничеству мы ощущаем именно у наших американских коллег, по-прежнему ощущаем, в связи с чем мы выражаем наше сожаление", — сказал Песков.

"Россия между тем была и остается и будет сохранять приверженность своим обязательствам по всем международным соглашениям", — добавил он.