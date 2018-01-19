КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Королёвский районный суд Жиотмира 15 февраля приступит к рассмотрению дела обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ журналиста Василия Муравицкого с новым составом судей, заявил в пятницу РИА Новости его адвокат Андрей Гожый.
Ранее Королёвский районный суд Житомира удовлетворил ходатайство защиты Муравицкого об отводе одного из членов судейской коллегии, поскольку ранее судья принимал участие в деле как следственный судья. Согласно украинскому законодательству, судья не может рассматривать дело по существу, если он на стадии досудебного следствие принимал участие в деле как следственный судья.
"Заседание назначено на 15 февраля", — заявил Гожый. Он сообщил, что в коллегию судей назначен новый судья.
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.
Международная организация Amnesty International считает Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить. В организации отмечают, что все обвинения журналисту проистекают из факта его работы с русскоязычными онлайн-ресурсами.
МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.