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Адвокат: суд в Житомире начнет рассматривать дело Муравицкого 15 февраля

Сюжет:
Дело украинского журналиста Василия Муравицкого (54)
13:2519.01.2018
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© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкЖурналист Василий Муравицкий в Королёвском районном суде в Житомире. Архивное фотоЖурналист Василий Муравицкий в Королёвском районном суде в Житомире. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Королёвский районный суд Жиотмира 15 февраля приступит к рассмотрению дела обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ журналиста Василия Муравицкого с новым составом судей, заявил в пятницу РИА Новости его адвокат Андрей Гожый.

Журналист Василий Муравицкий в Королевском районном суде Житомира, Украина. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Форест
Обвиняемый на Украине в госизмене Муравицкий назвал себя "узником совести"

Ранее Королёвский районный суд Житомира удовлетворил ходатайство защиты Муравицкого об отводе одного из членов судейской коллегии, поскольку ранее судья принимал участие в деле как следственный судья. Согласно украинскому законодательству, судья не может рассматривать дело по существу, если он на стадии досудебного следствие принимал участие в деле как следственный судья.

"Заседание назначено на 15 февраля", — заявил Гожый. Он сообщил, что в коллегию судей назначен новый судья.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

Международная организация Amnesty International считает Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить. В организации отмечают, что все обвинения журналисту проистекают из факта его работы с русскоязычными онлайн-ресурсами.

Журналист Василий Муравицкий в Королевском районном суде Житомира, Украина. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Форест
На Украине заново рассмотрят дело Муравицкого, сообщил адвокат
Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.

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