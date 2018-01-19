Жандармы применили силу для разгона протеста смотрителей тюрьмы под Парижем

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Французская жандармерия в пятницу утром была вынуждена применить силу для разгона акции протеста смотрителей самой большой в Европе тюрьмы Флёри-Мерожи под Парижем, сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, требующие усиления мер безопасности в местах заключения смотрители заблокировали вход в тюрьму. Стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ для разгона протестующих.

В четверг сообщалось, что 123 заключенных Фрёри-Мерожи взбунтовались и отказались вернуться в свои камеры после того, как им сократили время прогулок. Для подавления бунта были вызваны специальные силы Eris — сотрудники силовых органов, к помощи которых прибегают в ситуациях напряженности в местах лишения свободы. В результате инцидента никто не пострадал.

В стране всю неделю проходят общенациональные акции протеста сотрудников тюрем, которые требуют усилить меры безопасности в местах заключения. К проведению акций протеста ранее призвали профсоюзы, заявившие об абсолютной безнаказанности и пренебрежении со стороны правительства к правилам содержания осужденных за экстремизм.

На прошлой неделе три надзирателя тюрьмы в коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале) получили ранения в результате нападения заключенного, отбывающего срок за участие в террористической атаке на синагогу в Тунисе в 2002 году.