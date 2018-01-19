"Они нас ненавидят": почему тюрьмы Франции производят исламистов

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Игорь Гашков. Статистика европейских тюрем показывает: после ареста радикалы-исламисты редко складывают оружие. За решеткой во Франции, Великобритании, Бельгии и Германии бывших сторонников ИГ* и "Аль-Каиды"* дожидаются свои. В местах заключения ведется активная исламистская пропаганда, нацеленная на молодых уголовников. Новоприбывших берут под опеку и превращают их в джихадистов. Во Франции ситуация особенно взрывоопасна: даже тюремщики, возмущенные установившимися порядками, объявили акцию протеста. Подробности — в материале РИА Новости.
За решеткой объяснили, как нужно верить
Радикализация в тюрьмах сопровождается попустительством правоохранительной системы: исламистам смягчают режим содержания, если считают, что те ведут себя благоразумно. Преступники вовсю пользуются поблажками, чтобы развернуть тайную деятельность: в тюрьмы попадают записи имамов-экстремистов, книги о ненависти к неверным и даже оружие. В октябре во Франции узнали о вопиющем случае: два арестанта готовили теракт, который собирались совершить, выйдя на свободу.
В январе 2018 года мягкое отношение к опасным заключенным вызвало взрыв негодования у работников французских тюрем. Неделю назад террорист-исламист Кристиан Ганчарски совершил нападение на трех охранников в пенитенциарном учреждении Ванден-ле-Вьей. Как выяснилось позже, исламисту предварительно смягчили режим содержания.
Атаки продолжились на этой неделе: семь надзирателей получили ранения в тюрьме Мон-де-Марсан, еще один их коллега пострадал в застенках Тараскона. Нападавшие — радикальные мусульмане. Объединившись, тюремные работники устроили стачку: блокировали большую часть мест заключения в стране. Протестующие заявили, что не намерены "рисковать жизнью за жалование в 1500 евро".
"В тюрьме Флери-Мерожи содержатся в заключении люди с радикальными взглядами, и не буду от вас скрывать, что это очень трудная ситуация. Для нас опасно находиться рядом с заключенными, для которых мы воплощаем то, что они ненавидят, для кого мы враги по определению. У них теоретически есть возможности причинить нам вред. На сегодняшний день наши тюрьмы и законодательство не приспособлены к содержанию такого рода заключенных. И проблема в том, что подобных арестантов будет все больше, поскольку люди возвращаются из Сирии. И они крайне опасны", — рассказал Sputnik France один из участников протестов.
"Приходи к нам, еще неверующий, мы дадим тебе работу"
В тайны экстремистской пропаганды смогли проникнуть журналисты бельгийского издания La Libre, опросившие мусульман-заключенных. "Тюрьма — это враждебный мир, очень закрытый, где ты всегда одинок, где подвергаешься риску нападения или вымогательства со всех сторон. Когда молодые парни, часто подростки без средств к существованию, попадают за решетку, их берет под крыло группа матерых уголовников. Дает им деньги (например, на покупку еды) и в какой-то момент советует: было бы хорошо, чтобы ты принял нашу веру", — цитирует издание очевидца.
Особую роль в тюрьме играет самопровозглашенное духовенство. Уголовники с Кораном в руках называют себя имамами и проводят коллективные моления. Потом нередко рассказывают, что "официальные" представители ислама — наемные агенты государства, поэтому им не следует верить.
"Угрожают тем, кто отказывается принять ислам"
Он считает типичным случай террориста Амеди Кулибали, расстрелявшего в 2015 году посетителей еврейского магазина "Гипер Кашер" около Парижа, а до того радикализовавшегося в тюрьме. "Часто исламистов держат совместно с остальными заключенными, и это очень плохо. Причина та же — не хватает финансирования. Необходимо создать новые отдельные места для таких людей. Их следует изолировать от остальных. Доказано, что в некоторых тюрьмах заключенным угрожали после того, как они отказывались принимать ислам", — подчеркивает Вэркруисс.
*Запрещенная в России террористическая организация.