В ЛНР заявили о минометном обстреле со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (132)

Военнослужищий инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске

Военнослужищий инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске

ЛУГАНСК, 18 янв — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов и БМП территорию Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в пресс-службе народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны периодически обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

"В 20.05 ВСУ произвели обстрел территории ЛНР с запрещенного минскими договоренностям вооружения", — говорится в сообщении.

По данным народной милиции, украинские силовики произвели обстрел из минометов калибра 120 миллиметра, БМП-1 с направления Троицкое по району Веселогоровка. Отмечается, что всего по территории республики порядка было выпущено 18 мин и снарядов.