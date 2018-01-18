США потребовали экстрадиции гражданина Германии за поддержку "Аль-Каиды"*

ООН, 18 янв — РИА Новости. Власти США обвинили гражданина Германии в поддержке террористов, в том числе лидера террористической группировки "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена, потребовали его экстрадиции из Франции. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Нью-Йорка, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Прокуратура южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения против гражданина Германии Кристиана Ганжарски в предоставлении материальной поддержки террористам. Согласно обвинительному заключению, он с 1999 по 2001 годы "регулярно контактировал с представителями руководства "Аль-Каиды"*, которые несут ответственность в террористической деятельности", и предоставлял им технологическую информацию, использованную при нападениях на военных США и их союзников.

Согласно обвинительному заключению, Ганчарски делился с "Аль-Каидой"* в 1999-2001 годах технической информацией о компьютерах, радио и оружии, а также не меньше пяти раз ездил из Германии в Пакистан и Афганистан, где встречался с представителями "Аль-Каиды"*, говорится в обвинительном заключении.

Как заявил прокурор Джеффри Берман: "Сегодня мы выдвигаем обвинения против Ганжарски, предполагая, что он участвовал при подготовке атак на американцев вместе с главарями террористической группировки "Аль-Каида"*, в том числе, Усамой Бен Ладеном.

Уроженец Польши и гражданин Германии Ганчарски сейчас находится в заключении во Франции, где он отбывает с 2009 года срок за помощь "Аль-Каиде"* в осуществлении теракта в синагоге в Тунисе в 2002 году. Тогда погибли более 20 человек. Предполагается, что США будут добиваться экстрадиции Ганчарски из Франции после того, как он отбудет весь срок в 2018 году. При этом французские власти заявили, что Ганчарски пытался задержаться во французской тюрьме, напав на тюремного охранника и получив за это дополнительные уголовные обвинения.

* Запрещенная в России террористическая организация