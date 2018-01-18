Лондон выделит 70 миллионов долларов на гумподдержку африканских стран

ЛОНДОН, 18 янв – РИА Новости. Департамент международного развития правительства Великобритании планирует выделить 50 миллионов фунтов стерлингов (около 70 миллионов долларов США) на гуманитарную поддержку африканских стран – Мали, Нигера, Чада, Северного региона Камеруна, Буркина-Фасо и Мавритании, сообщает пресс-служба премьер-министра Терезы Мэй.

Как ожидается, об этом решении будет объявлено на саммите Великобритания-Франция, который состоится в четверг.

"Этот шаг обеспечит 320 тысяч людей необходимым питанием и защиту 255 тысячам людей, которые остались без жилья, вернувшимся на родину, беженцам и тем, кто их принимает. Также это позволит обеспечить 150 тысяч людей чистой водой и улучшенными санитарными условиями", — говорится в сообщении пресс-службы.

Тридцать пятый британо-французский саммит пройдет в Королевской военной академии Сандхёрст, в 40 милях от Лондона. В рамках саммита президент Франции Эммануэль Макрон и Мэй проведут ряд переговоров, темами которых, в основном, будет сотрудничество стран в сферах обороны и безопасности. Также стороны обсудят "полный спектр" двусторонних вопросов, в том числе таких, как образование, наука и инновации.