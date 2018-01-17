МИД России опасается новых межэтнических потрясений на Балканах

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Высказывания премьер-министра Албании Эди Рамы и продвижение "тиранской платформы" чреваты новыми межэтническими потрясениями на Балканах, говорится в комментарии МИД РФ.

Поводом для сообщения МИД стали высказывания премьер-министра Албании Рамы. Он рассказал о причастности Социалистической партии Албании (СПА) к возникновению "Освободительной армии Косово" и последующей "битве за Косово" в Сербии, а также о решающем вкладе СПА в процесс принятия в Собрании (парламенте) Македонии закона "Об использовании языков", по которому албанский язык получил статус второго государственного.

"Подобная риторика Рамы подтверждает намерение и далее продвигать составленную при его личном участии одиозную "тиранскую платформу". Реализация положений этого документа чревата размыванием конституционных основ македонской государственности, Охридского рамочного соглашения, а как следствие – новыми межэтническими потрясениями на Балканах", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

По оценке МИД, все это "идет в русле получивших распространение великоалбанских амбиций, ставящих под вопрос территориальную целостность ряда стран региона".

"Придавая большое значение вопросу использования языков, считаем принципиально важным, чтобы такие решения принимались на основе согласия всех ветвей власти и широкого консенсуса в обществе", — подчеркнул МИД.

Депутаты собрания (парламента) Македонии 11 января большинством голосов приняли закон о признании албанского вторым официальным языком. На албанском говорит свыше 20% населения республики.

Инициатором принятия закона выступила наиболее влиятельная в Македонии партия этнических албанцев ДУИ, ее поддержали партнеры по правящей коалиции — СДСМ и некоторые представители других албанских движений.

Рассмотрение документа и сама инициатива ранее вызвали жесткие противоречия между, с одной стороны, правящей коалицией Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) премьер-министра Зорана Заева и албанских партий, и, с другой, оппозиционной партией ВМРО-ДПМНЕ, чьи парламентарии (51 человек) объявили о бойкоте работы собрания.

Серьезные сомнения в конституционности документа в своем обращении к нации в декабре высказал и македонский президент Георге Иванов, который предположил, что закон поставит под угрозу унитарность государства.

Вызвавший споры документ является одним из условий соглашения о сотрудничестве в правящей коалиции СДСМ Зорана Заева и албанских партий, называемого "тиранской платформой".