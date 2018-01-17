Спикер парламента Каталонии призвал положить конец управлению Мадрида

МАДРИД, 17 янв – РИА Новости. Председатель парламента Каталонии, первое заседание которого состоялось в среду, Роже Торрен считает первоочередной задачей возвращение каталонским институтам управления в автономном сообществе в полном объеме.

"Я твердо намерен работать для всех депутатов парламента. Постараюсь заручиться вашей поддержкой", — заявил Торрен, представитель партии "Левые республиканцы Каталонии", выступающей за независимость автономного сообщества. Торрен был избран спикером в первый день работы законодательного органа.

Он напомнил, что трое депутатов, избранные 21 декабря, находятся в настоящее время в заключении, а еще пять народных избранников, включая бывшего главу женералитета Карлеса Пучдемона, рискуют оказаться в тюрьме, если вернутся из Бельгии в Испанию.

"Первый шаг — немедленно положить конец вмешательству в наши институты", — заявил Торрен, имея в виду введенное Мадридом прямое управление в Каталонии после провозглашения независимости. По его словам, необходимо "как можно раньше поставить институты на службу общества".

Спикер также заявил, что всегда "протягивал руку всем" и попросил депутатов о сотрудничестве. Он обратился с призывом "уважать голоса людей и народную волю" и "укреплять связи каталонского общества". "Граждане доверились нам, мы не можем их разочаровать… Хочу способствовать тому, чтобы соединить каталонское общество", — добавил Торрен.