В Брюсселе рассказали о работе с Вашингтоном при отсутствии посла США в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз работает с США по всем вопросам, несмотря на отсутствие посла США при ЕС с момента вступления Дональда Трампа в должность президента, заявила Майя Косьянчич, представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Наши контакты с администрацией США продолжаются, здесь есть поверенный в делах. Контакты продолжаются с посольством США, они продолжаются и в Вашингтоне. Вы знаете правила назначения посла, я не могу больше ничего сказать", — сказала Косьянчич журналистам в среду.

Она напомнила, что в 2017 году состоялся ряд визитов американских представителей на высоком уровне, в декабре встречу с министрами иностранных дел стран-членов ЕС провел госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Работа по всем важным вопросам, контакты продолжаются", — заявила представитель Могерини.

Поверенным в делах США при ЕС является бывший заместитель главы американского представительства при ЕС Адам Шаб (Adam Shub). Он занимает эту должность с 20 января 2017 года.