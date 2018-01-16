В Чехии три человека получили инфаркт во время уборки снега

ПРАГА, 16 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Три человека получили инфаркт во время расчистки от снега территории на северо-востоке Чехии, двое из них скончались, сообщил представитель службы скорой помощи Краловеградецкого края Иво Новак.

"С утра вторника практически по всей территории Чехии обильно идет снег. Многие люди начали чистить участки вокруг своих домов, порой не рассчитав собственные возможности, особенно это касается тех, кто страдает хроническими болезнями сердца", — сказал Новак.

Он отметил, что трое получивших инфаркт граждан были людьми пожилого возраста.

"У одного из них нашим врачам удалось наладить сердечную деятельность, а двум другим, мужчине и женщине, к сожалению, помочь уже не удалось", — добавил Новак.

Он призвал граждан внимательно относиться к своему здоровью и не прибегать к излишней физической нагрузке во время уборки снега.