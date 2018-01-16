В Совете Европы готовы к переосмыслению ситуации с Россией, считает Толстой

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Планируемая на 23 января встреча российских парламентариев с представителями ПАСЕ подтверждает готовность к переосмыслению сложившейся ситуации и поиску путей выхода из кризиса в СЕ, считает вице-спикер ГД Петр Толстой.

"Двадцать третьего января мы с коллегой из Совета Федерации Константином Косачевым примем участие в первом заседании специальной комиссии Бюро по роли и миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая была создана в середине декабря по решению Бюро ассамблеи как ответ на доклад Микеле Николетти о необходимости гармонизации отношений внутри Совета Европы", — сказал Толстой журналистам.

Создание этой комиссии, с его слов, стало результатом консультаций в Президентском комитете ПАСЕ с участием российской стороны.

"Повестка та же: гармонизация уставных документов ПАСЕ. И необходимость решения этих вопросов действительно давно назрела. Последние несколько лет мы наблюдаем пренебрежение фундаментальными принципами демократических процедур в Парламентской ассамблее, что и привело сегодня к тому кризису, который мы имеем", — пояснил он.

Толстой отметил, что сегодня нельзя говорить о том, что ПАСЕ в частности и Совет Европы в целом "являются площадками для равноправного диалога всех стран" до тех пор, пока одну из них могут, например, лишить права голоса.

"То, что за такой непродолжительный срок пройдет уже вторая встреча с представителями российского парламента, подтверждает готовность к переосмыслению сложившейся ситуации и поиску путей выхода из кризиса у коллег в Совете Европы, к соблюдению Устава организации, а, возможно, и к внесению в него необходимых изменений", — сказал Толстой.

Политик также отметил, что пока РФ нужно воздержаться от участия в сессиях ПАСЕ, так как в этом нет смысла, "а быть "мальчиками для битья" без права голоса не считаем нужным, как и не считаем нужным платить за это".