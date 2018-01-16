Три четверти осужденных в США за терроризм родились за пределами страны

ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Три четверти осужденных в США за терроризм в последние 15 лет родились за границей, говорится в совместном докладе министерства внутренней безопасности и министерства юстиции страны.

"Среди лиц, осужденных по обвинениям, связанных с международным терроризмом, трое из каждых четырех (в общей сложности 402 человека) родились за границей", — говорится в докладе. Авторы уточняют, что эта статистика касается периода 11 сентября 2001 — 31 декабря 2016 года.

"В тот же период иммиграционно-таможенная полиция США депортировала примерно 1716 иностранцев, связанных с угрозой национальной безопасности. Кроме того, только в 2017 году министерство внутренней безопасности имело дело с 2554 путешественниками, которые включены в список наблюдения над потенциальными террористами", — говорится в докладе.

Доклад призван поддержать повестку дня президента Дональда Трампа, который настаивает на ужесточении иммиграции и запретил въезд в США гражданам ряда стран. Способ учета подозреваемых, вероятно, вызовет критику у политических противников Трампа. Сам факт рождения за границей не означает, что подозреваемые в терроризме находились на территории США незаконно или что их приезд в США можно было предотвратить, выполнив предложения Трампа по иммиграции.

Как говорится в докладе, за 15 лет в терроризме на территории США были обвинены 549 человек, из них 402 человека (73%) родились за границей. Из них 254 не были гражданами США, 148 были натурализованными гражданами страны, а 147 были гражданами США по праву рождения (например, были детьми американских граждан).

Также в период с 1 октября 2011 по 30 сентября 2017 года административному аресту подверглись 355 тысяч неграждан США, которых ранее осудили за тяжкие преступления. Между 2007 и 2017 годом служба гражданства и иммиграции США выявила почти 46 тысяч иностранцев, осужденных за преступления в США и поэтому не имеющих права на легализацию в стране. Кроме того, в 2010-2016 годах таможенная служба США помешала сесть на самолет в Америку 73 тысячам иностранцев, которых власти страны считают нежелательными из-за иммиграционных или антитеррористических соображений.