Украинский олигарх назвал бредом заявление о махинациях в Приватбанке

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Один из бывших акционеров украинского Приватбанка бизнесмен Игорь Коломойский назвал бредом заявление о махинациях в банке, сообщает во вторник интернет-издание "Украинская правда".

Нацбанк Украины во вторник сообщил, что американское детективное агентство Kroll подтвердило использование украинского Приватбанка его бывшими владельцами в мошеннических схемах, принесших банку убыток в как минимум 5,5 миллиарда долларов. Вывод расследования, который приводит Нацбанк, таков: была создана "теневая банковская структура внутри Приватбанка", которая выводила и отмывала средства, кредитуя акционеров банка и связанных с ними лиц.

"Бред, который нет смысла комментировать… Основной вопрос: куда и когда вывели деньги?! Все остальное — беллетристика", — сказал Коломойский в комментарии изданию.

Правительство Украины в конце 2016 года национализировало крупнейший в стране частный банк, основным владельцем которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Минфин стал собственником 100% акций Приватбанка. Также было принято решение о докапитализации банка на сумму 116,8 миллиарда гривен (более 4 миллиардов долларов), которая была осуществлена в два этапа — в декабре 2016 и феврале 2017 года. Позже власти провели еще несколько этапов докапитализации банка.