МККК готов стать посредником при создании зон безопасности в Донбассе

ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста по-прежнему готов выступить в качестве независимого посредника в процессе создания зон безопасности вблизи объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения на линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник РИА Новости руководитель Донецкого офиса МККК Мишель Саад.

В МККК напомнили, что на переговорах в Минске 19 июля 2017 года сторонами была достигнута договоренность о создании зон безопасности вдоль линии соприкосновения. Было согласовано, что зоны безопасности будут созданы вокруг двух объектов: первой насосной станции в Васильевке и Донецкой фильтрованной станции.

"Мы продолжаем обсуждение вопроса о дальнейшем создании зон безопасности, что может произойти только с согласия всех сторон — либо непосредственно, либо через нейтрального посредника. Мы, как всегда, готовы действовать в качестве нейтрального посредника и содействовать процессу между всеми сторонами", — сказал Саад.

По его словам, в 2017 году обсуждалось создание таких зон в районах пяти инфраструктурных объектов. "Уже более года мы обсуждаем наши предложения по созданию зон безопасности вокруг пяти ключевых инфраструктурных объектов: насосной станции третьего подъема канала Северский Донец, насосной станции первого подъема возле села Васильевка, Донецкой фильтровальной станции, Верхнекальмиусской фильтровальной станции и водопровода в городе Золотом/Первомайском, а также Петровского водозабора (на территории Луганской области Украины — ред.)", — сказал Саад.