Риск использования террористами кибероружия возрастает, считает Медведев

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Кибероружие не требует масштабной промышленной базы, поэтому риск его использования террористами многократно возрастает; страны должны теснее взаимодействовать в цифровом пространстве, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Есть и технологические риски, которые связаны с быстрорастущей сложностью информационных систем — риски перерастания небольших неполадок в масштабный сбой, риски киберпреступлений, уязвимости перед враждебными действиями. В отличие от боевой авиации, от подводного флота, от ракетно-ядерного оружия даже — кибероружие не требует масштабной промышленной базы. А значит, риск его использования террористическими организациями многократно возрастает", — сказал Медведев, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

"Поэтому очевидно, что сегодня от всех стран требуются гораздо большие усилия для обеспечения безопасности в цифровом пространстве и более тесная их координация. Речь идет не просто о внедрении информационных технологий, как мы думали лет десять назад, речь идет о коренном преобразовании ключевых сфер деятельности человека и функционирования государства в целом", — добавил премьер.

Он отметил, что РФ в связи с этим сосредоточила работу на программе "Цифровая экономика".

"Будем создавать условия для трансформации отдельных отраслей, а также конкретных бизнесов и компаний", — подчеркнул Медведев.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).