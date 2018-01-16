Риск использования террористами кибероружия возрастает, считает Медведев

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Кибероружие не требует масштабной промышленной базы, поэтому риск его использования террористами многократно возрастает; страны должны теснее взаимодействовать в цифровом пространстве, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Поэтому очевидно, что сегодня от всех стран требуются гораздо большие усилия для обеспечения безопасности в цифровом пространстве и более тесная их координация. Речь идет не просто о внедрении информационных технологий, как мы думали лет десять назад, речь идет о коренном преобразовании ключевых сфер деятельности человека и функционирования государства в целом", — добавил премьер.
"Будем создавать условия для трансформации отдельных отраслей, а также конкретных бизнесов и компаний", — подчеркнул Медведев.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).