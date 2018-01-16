Президент Финляндии оценил отношения с Россией

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Москва и Хельсинки поддерживают настолько хорошие отношения, насколько это позволяет международная обстановка, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в эфире телеканала Yle 1.

"У нас настолько хорошие отношения с Россией, насколько это возможно, учитывая ситуацию с Крымом, Украиной, а также санкции", — сказал глава государства.

По его словам, Россия и Финляндия в этих вопросах "находятся по разные стороны".

Однако Ниинистё, который баллотируется президентский срок, пообещал продолжить политику по улучшению отношений с соседними государствами.

Финский лидер также затронул вопрос вступления страны в НАТО. Он отметил, что сейчас членство в Североатлантическом альянсе является неактуальным для Финляндии. Однако глава государства подчеркнул, что ситуация может измениться в случае ухудшения отношений с Россией.