Шэрон Стоун рассказала, как была на грани смерти от инсульта

ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Актриса Шэрон Стоун в преддверии выхода сериала "Mosaic" Стивена Содерберга, где она исполнила одну из главных ролей, в интервью телеканалу CBS призналась, что ее долгое отсутствие на экране было связано с инсультом, который она пережила в 2001 году.

"(Выжить) был шанс примерно 5%. Но (после выздоровления) это повлияло на мою речь, походку. Вся моя жизнь полетела коту под хвост… никому не интересны разбитые люди. Я никому не говорила о том, что произошло со мной… Это (Голливуд) — не место, где царит всепрощение", — рассказала она в интервью.

По словам Стоун, в момент кровоизлияния в мозг она пережила очень необычные ощущения. "Я увидела гигантскую световую вспышку, которая засасывала меня. Я как будто покинула своё тело и вдруг стала видеть покойных друзей и людей, которые при жизни очень хорошо относились ко мне. Я оказалась где-то между мирами. Внезапно "бум!", и я вернулась в свое тело", — сказала она.

Сейчас Стоун удалось вернуться к нормальной жизни. Она воспитывает двоих приёмных сыновей и по замечанию журналиста "в свои шестьдесят выглядит не старше сорока".