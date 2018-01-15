В Литве в преддверии выборов политики сражаются за "Гостелерадио"

ВИЛЬНЮС, 15 янв — РИА Новости. В Литве разворачивается генеральное сражение за Национальное телевидение и радио (LRT), которое политики пытаются взять под контроль за год до выборного марафона, сообщает Sputnik Литва.

Группа депутатов решила проверить, все ли почти 40 миллионов евро расходуются по назначению, и нет ли коррупционной составляющей в действиях руководства Гостелерадио.

Аудиторы должны выяснить, какие зарплаты у топ-менеджеров и топ-журналистов, как распределяются деньги в работе субподрядчиков, по каким правилам и расценкам сдаются в аренду огромные площади Гостелерадио.

Вопросы, в частности, вызывает участие топового ведущего LRT Эдмунаса Якилайтиса в агитационной кампании во время прошлогодних парламентских выборов на стороне одной из политических партий. В соцсетях он открыто призвал голосовать за определенного кандидата в депутаты Сейма.

Весной 2019 года литовским избирателям предложат определиться на выборах депутатов местных органов власти, мэров городов и районов. Надо будет выбрать 11 депутатов Европарламента и президента Литвы. Кроме того, на референдуме гражданам Литвы предстоит определить свое отношение к двойному гражданству.

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