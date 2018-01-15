Посольство РФ в Литве оценило идею создать "сквер российской демократии"

ВИЛЬНЮС, 15 янв — РИА Новости. Российское посольство в Вильнюсе прокомментировало решение городских властей назвать сквер, находящийся у здания посольства РФ в Литве, "сквером российской демократии".

Ранее руководитель литовской парламентской фракции "Союз Отечества – христианские демократы" Габриелюс Ландсбергис обратился к мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу с просьбой до 27 февраля переименовать улицу, ведущую к посольству России в Литве, в честь Бориса Немцова. Шимашюс, в свою очередь, заявил журналистам, что он лично предложит горсовету назвать сквер, находящийся напротив посольства России, "сквером российской демократии".

"Заметили предложение мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса назвать сквер напротив здания посольства России в Литве "сквером российской демократии". В этой связи возникает вопрос: как засоренный пруд, ржавые фонарные столбы и дорога с многочисленными ухабами, в чем может убедиться любой проходящий по этому скверу, соотносятся с заботой о демократии в нашей стране?" — говорится в сообщении на сайте российского посольства.

В посольстве обратили внимание мэра Вильнюса на то, что, согласно последним опросам общественного мнения, проведенным компанией Baltijos Tyrimai, литовской демократией недовольны порядка 60% жителей Литвы.

"Может, стоит назвать именем "литовской демократии" сквер напротив вильнюсской мэрии с тем, чтобы поспособствовать укреплению веры в нее со стороны простых жителей и гостей столицы", — подчеркнули в посольстве РФ.