В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погиб один человек

ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. Один человек погиб, трое ранены в результате обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявил журналистам в понедельник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, выпустив более 80 мин по территории республики.

"В результате вражеских обстрелов один защитник республики погиб и трое получили ранения", — сказал Басурин.