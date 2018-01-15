Эксперт оценил шансы Земана на победу на выборах президента Чехии

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Действующий президент Чехии Милош Земан может победить во втором туре выборов главы государства, если сторонники проигравших в первом туре кандидатов не пойдут голосовать, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.

В Чехии в пятницу и субботу состоялся первый тур выборов президента, свои кандидатуры выставили девять человек, включая Земана. Победу одержал Земан с 38,57% голосов, второе место занял экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, набравший 26,6% голосов. Остальные претенденты на Пражский град получили от 0,5% до 10% голосов. Земан и Драгош вышли во второй тур выборов, который состоится 26-27 января. Четверо из семи кандидатов в президенты Чехии, проигравших в первом туре, призвали своих сторонников голосовать во втором туре за Драгоша.

По мнению Искендерова, у Земана небольшие шансы одержать победу во втором туре. "Понятно, что победа Милоша Земана будет возможна лишь в том, случае, если все-таки сторонники выбывших кандидатов проявят аполитичность и не придут голосовать во втором туре", — сказал политолог.

"Если явка окажется невысокой и тот электорат, который поддержал выбывших кандидатов сочтет, что ни Земан, ни его оппонент не выражают их интересов, то вполне возможно, что Земану во втором туре удастся максимально мобилизовать свой электорат", — добавил он.

По словам политолога, то, что Драгош как представитель академических кругов явился объединителем прозападных либеральных тенденций, свидетельствует о том, что, "скорее всего, маятник общественных настроений в Чехии качнулся в сторону Запада". "А Земан, который по многим позициям выступает за проведение национально ориентированной, независимой политики, оказывается в меньшинстве", — отметил Искендеров.

"Этот прозападный, пробрюссельский лагерь консолидировался вокруг фигуры, которая приемлема для широких кругов чешского общества – это не политик, который тесно связан с Брюсселем или Вашингтоном, это такой достаточно умеренный кандидат, представитель академических кругов", — пояснил политолог.

Комментируя заявление Драгоша о том, что российские спецслужбы проявляют заинтересованность в переизбрании Земана, эксперт подчеркнул, что эта тема будет активно эксплуатироваться в преддверии второго тура, поскольку является трендом общеевропейской политики. "И это свидетельствует о том, что данный кандидат очень четко улавливает запрос значительной части европейского общественного мнения, в том числе чешского. Он активно использует нынешние настроения, нынешние политические сценарии с тем, чтобы заручиться поддержкой, объединить вокруг себя либеральный, прозападный электорат. Велики шансы на то, что он действительно выиграет", — полагает Искендеров.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.