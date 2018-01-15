РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперт оценил шансы Земана на победу на выборах президента Чехии

Сюжет:
Выборы президента Чехии (22)
14:5215.01.2018
016025
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЖители Праги на избирательном участке. Архивное фотоЖители Праги на избирательном участке. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Действующий президент Чехии Милош Земан может победить во втором туре выборов главы государства, если сторонники проигравших в первом туре кандидатов не пойдут голосовать, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.

Предвыборный плакат действующего главы государства, кандидата на выборах президента Милоша Земана на улице Праги. 11 января 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
"Признак нездоровья". Эксперт о "российском вмешательстве" в выборы в Чехии

В Чехии в пятницу и субботу состоялся первый тур выборов президента, свои кандидатуры выставили девять человек, включая Земана. Победу одержал Земан с 38,57% голосов, второе место занял экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, набравший 26,6% голосов. Остальные претенденты на Пражский град получили от 0,5% до 10% голосов. Земан и Драгош вышли во второй тур выборов, который состоится 26-27 января. Четверо из семи кандидатов в президенты Чехии, проигравших в первом туре, призвали своих сторонников голосовать во втором туре за Драгоша.

По мнению Искендерова, у Земана небольшие шансы одержать победу во втором туре. "Понятно, что победа Милоша Земана будет возможна лишь в том, случае, если все-таки сторонники выбывших кандидатов проявят аполитичность и не придут голосовать во втором туре", — сказал политолог.

"Если явка окажется невысокой и тот электорат, который поддержал выбывших кандидатов сочтет, что ни Земан, ни его оппонент не выражают их интересов, то вполне возможно, что Земану во втором туре удастся максимально мобилизовать свой электорат", — добавил он.

Члены избирательной комиссии перед подсчетом голосов первого тура президентских выборов в Праге, Чехия. 13 января 2018
© REUTERS / David W Cerny
Проигравшие в первом туре выборов в Чехии поддержат Драгоша
По словам политолога, то, что Драгош как представитель академических кругов явился объединителем прозападных либеральных тенденций, свидетельствует о том, что, "скорее всего, маятник общественных настроений в Чехии качнулся в сторону Запада". "А Земан, который по многим позициям выступает за проведение национально ориентированной, независимой политики, оказывается в меньшинстве", — отметил Искендеров.

"Этот прозападный, пробрюссельский лагерь консолидировался вокруг фигуры, которая приемлема для широких кругов чешского общества – это не политик, который тесно связан с Брюсселем или Вашингтоном, это такой достаточно умеренный кандидат, представитель академических кругов", — пояснил политолог.

Охранники и нападавшая на действующего главу государства Милоша Земана на избирательном участке в Праге. 12 января 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
В Праге начался суд на украинской феминисткой, напавшей на Земана
Комментируя заявление Драгоша о том, что российские спецслужбы проявляют заинтересованность в переизбрании Земана, эксперт подчеркнул, что эта тема будет активно эксплуатироваться в преддверии второго тура, поскольку является трендом общеевропейской политики. "И это свидетельствует о том, что данный кандидат очень четко улавливает запрос значительной части европейского общественного мнения, в том числе чешского. Он активно использует нынешние настроения, нынешние политические сценарии с тем, чтобы заручиться поддержкой, объединить вокруг себя либеральный, прозападный электорат. Велики шансы на то, что он действительно выиграет", — полагает Искендеров.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена