Минобороны Украины сообщило о сбитом беспилотнике в Донбассе

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости. Украинские силовики сбили 14 января беспилотный летальный аппарат ополченцев в Донбассе, заявила в понедельник пресс-служба министерства обороны Украины.

Как уточняет ведомство, беспилотник типа "Орлан-10" был сбит в воскресенье. "С начала перемирия (23 декабря) это уже третий сбитый БПЛА этого типа", — говорится в сообщении.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.