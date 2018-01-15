В Тель-Авиве надеются сохранить контракт с Дели по поставке ракет Spike

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. Израиль рассчитывает спасти отмененный контракт на продажу Индии 8 тысяч противотанковых управляемых ракет Spike общей стоимостью в 500 миллионов долларов, заявил в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с шестидневным с визитом в этой стране.

В конце прошлого года Индия приняла решение расторгнуть контракт с израильским концерном Rafael на покупку 8 тысяч ракет. Поводом для такого шага послужило предложение Организации оборонных исследований и разработок (DRDO, находится в подчинении у министерства обороны Индии) изготовить собственные, аналогичные израильским, ракеты, тем самым снизив зависимость страны от иностранных поставщиков в оружейной сфере.

"Я надеюсь, что нынешний визит поможет нам разрешить этот вопрос, поскольку, на мой взгляд, существует реальный шанс достичь справедливого решения", — сказал Нетаньяху в интервью изданию India Today.

При этом он призвал журналистов не опережать события и дождаться окончания его пребывания в Индии. "Сотрудничество по военной линии является достаточно важным аспектом наших отношений и охватывает многие вопросы", — добавил израильский премьер.

О возможности "реабилитировать" расторгнутую сделку с Израилем по закупке противотанковых ракет ранее в пятницу заявил начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават. По его словам, ракеты индийского производства будут приняты на вооружение не раньше 2022 года, что может нарушить ход антитеррористических операций на территории страны и серьезно ослабить ее оборонный потенциал. По этой причине, пояснил Рават, правительство Индии приняло решение рассмотреть возможность повторного заключения сделки по поставкам Spike.

Израиль, наряду с Россией и США, входит в число главных поставщиков оружия в Индию. Общий объем оружейных контрактов с этой страной составляет более 1 миллиарда долларов в год.