СМИ: во Франции задержали подозреваемого в причастности к делу Керимова

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Власти Франции заключили под стражу швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, предположительного, причастного к делу российского сенатора Сулеймана Керимова, сообщает издание Nice-Matin.

Как пишет издание, Штудхальтер был задержан и заключен под стражу в превентивном порядке в прошлую пятницу. Его подозревают в том, что он "был подставным лицом Керимова" в ходе операций по приобретению недвижимости и отмыванию средств. Сам Штудхальтер обвинения отрицает.

Керимов был задержан в конце ноября французской полицией в Ницце. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом его свобода ограничена, в частности, ему запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро. Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр ранее сообщил РИА Новости, что суд по делу Керимова состоится не ранее конца 2018 года.