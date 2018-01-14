Палестинцы не примут ближневосточную "мегасделку" Трампа

ГАЗА, 14 янв — РИА Новости. Палестинцы не признают США посредником в урегулировании конфликта с Израилем и не примут ближневосточную "мегасделку", которую готовит американский президент Дональд Трамп, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас.

Он выступает на чрезвычайном заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины, на котором обсуждаются последствия декабрьского заявления Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

"Мы сказали Трампу "нет". Мы не примем так называемую сделку века", — сказал Аббас, чье выступление в прямом эфире транслирует палестинское телевидение.

"Мы не примем Соединенные Штаты в качестве посредника на переговорах между нами и Израилем", — продолжил он, добавив, что палестинцы отдают предпочтение многосторонним посредническим форматам.

Аббас сообщил, что уже отклонил поступавшие через неназванных посредников предложения встретиться с послом США в Израиле Дэвидом Фридманом.

Он повторил, что продолжит добиваться урегулирования конфликта на традиционной международно правовой базе, которая предполагает создание палестинского государства в границах 1967 года, включая Восточный Иерусалим.

"Иерусалим — это наша столица, хотят они этого или нет. Мы останемся здесь и никуда не уйдем, несмотря на оккупацию и поселения", — заявил он.

Аббас добавил, что палестинцы будут добиваться полноправного членства в ООН, несмотря на то, что процедура приема может быть сорвана американским вето в Совете Безопасности. Сейчас Палестина имеет статус "государства-наблюдателя" при организации.