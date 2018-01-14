Палестинцы не примут ближневосточную "мегасделку" Трампа

ГАЗА, 14 янв — РИА Новости. Палестинцы не признают США посредником в урегулировании конфликта с Израилем и не примут ближневосточную "мегасделку", которую готовит американский президент Дональд Трамп, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас.
"Мы сказали Трампу "нет". Мы не примем так называемую сделку века", — сказал Аббас, чье выступление в прямом эфире транслирует палестинское телевидение.
"Мы не примем Соединенные Штаты в качестве посредника на переговорах между нами и Израилем", — продолжил он, добавив, что палестинцы отдают предпочтение многосторонним посредническим форматам.
Аббас сообщил, что уже отклонил поступавшие через неназванных посредников предложения встретиться с послом США в Израиле Дэвидом Фридманом.
"Иерусалим — это наша столица, хотят они этого или нет. Мы останемся здесь и никуда не уйдем, несмотря на оккупацию и поселения", — заявил он.
Аббас добавил, что палестинцы будут добиваться полноправного членства в ООН, несмотря на то, что процедура приема может быть сорвана американским вето в Совете Безопасности. Сейчас Палестина имеет статус "государства-наблюдателя" при организации.