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В мире

Правительство Швеции создаст ведомство по психологической защите населения

17:3614.01.2018
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВид Стокгольма. Архивное фотоВид Стокгольма. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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СТОКГОЛЬМ, 14 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Правительство Швеции опубликовало в воскресенье меры, предназначенные для психологической защиты населения от возможных "кампаний влияния" и создает для этих целей новое ведомство.

"Психологическая защита нацелена на то, чтобы обеспечить желание населения защищать себя во время мира и сопротивляться во время войны, чтобы обеспечить быструю и эффективную передачу объективной общественной информации даже в нарушенных условиях. Психологическая защита также нацелена на выявление, анализ и реагирование на кампании воздействия", — говорится в сообщении для прессы. Каких-либо подробностей о том, как именно будет называться ведомство и кому оно будет подчиняться не сообщается.

Защита от внешнего влияния

Беженцы-мусульмане на границе
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"Атмосфера страха": как Швеция оказалась в заложниках у мигрантов
В связи с презентацией нового ведомства правительство Швеции также опубликовало и конкретные меры для защиты предстоящих в сентябре парламентских выборов от возможных "кампаний влияния".

"Девятого сентября шведский народ идет на выборы. Последние годы делались попытки повлиять на выборы других стран. Ничто не говорит о том, что будущие шведские выборы будут особенно уязвимы, но нет уверенности, что они будут и защищены", — говорится в сообщении для прессы.

Предлагается, в частности, усиление мер безопасности в работе центральной избирательной комиссии и кабинета министров. Помимо этого правительство Швеции пригласило для разговора на тему шведские СМИ, представителей крупных социальных платформ. Об опасностях кампаний влияния уже проинформированы все парламентские партии. В сообщении для прессы также говорится, что Швеция является сторонницей развития работы по борьбе с кампаниями влияния в рамках ЕС, придает особое значение противодействию информационного воздействия из России участием шведских представителей в работе центра НАТО по стратегической коммуникации в Риге, а также в центре по борьбе с гибридными угрозами в Хельсинки.

Все эти меры были представлены в связи с начавшейся на севере страны ежегодной конференцией по вопросам безопасности "Народ и оборона".

Ну не выходит и все
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Ну не выходит и все!

Реакция Швеции на возможный вооруженный конфликт в регионе

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
© AFP 2018 / John Macdougall
МИД Германии предложил поэтапно снять санкции с России
Глава правительства Швеции Стефан Лёвен, открывая конференцию, сказал, что ситуация в сфере безопасности за последнее время значительно ухудшилась и что именно этим было вызвано увеличение ассигнований за последние два года в ВС Швеции. В рамках этой работы правительство выделило дополнительные 26 миллиардов крон на период с 2015 по 2020 годы.

"Вооруженного нападения на Швецию исключить нельзя. Оценка правительства заключается в следующем – отдельное военное нападение на Швецию не представляется вероятным, но наша страна несомненно окажется под влиянием, если в нашем регионе возникнет вооруженный конфликт", — сказал Лёвен.

Он подчеркнул, что страна продолжит придерживаться политики неприсоединения к военным альянсам. Швеция будет продолжать расширять двустороннее военное сотрудничество с соседними странами и с альянсом НАТО в рамках имеющихся для этого программ.

Во время своей речи шведский премьер также подчеркнул важность сохранения санкций ЕС в отношении России и одновременно отметил важность контактов с Россией со стороны как Швеции, так и ЕС.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

Крупнейшая за последние десятилетия информационная кампания в Швеции на случай ЧП

Военнослужащие вооруженных сил Швеции. Архивное фото
© AP Photo / TT News Agency/Pontus Lundahl
Правительство Швеции согласовало увеличение оборонного бюджета до 2020 года
Во время своего выступления Стефан Лёвен также сообщил о планах проведения среди населения Швеции весной этого года информационной кампании по вопросам гражданской обороны.

"Информационная кампания будет проведена в мае. Все семьи получат информацию о том, что означает кризис, повышенная готовность и готовность к ЧП", — сказал Лёвен во время своего выступления. По его словам, информационная кампания такого масштаба не проводилась с окончания холодной войны.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Андрей
Если СМИ финансируются из-за океана, то противоречия с истиной неизбежны.
20:02
14.01.2018
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amk1925
Вот изобретательность! Пропагандистскую службу назвать психологической помощью. Скорее тогда параноидической.
19:50
14.01.2018
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Alex Ander
Если защита такая, как они детей защищают от родителей, то им можно только посочувствовать...
19:35
14.01.2018
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