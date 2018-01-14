СМИ сообщили о пострадавших при землетрясении в Перу

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Власти Перу заявили, что в результате землетрясения магнитудой 7,3 у побережья страны пострадали, по разным данным, от 15 до 20 человек, сообщает местная радиостанция RPP.

По данным радиостанции, эпицентр землетрясения находился в провинции Каравели в регионе Арекипа.

Глава провинции Сантьяго Нейра заявил о разрушении многих глинобитных домов из-за стихии. Губернатор Арекипы Ямила Осорио отметила, что пострадали от 15 до 20 человек.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 7,3 у берегов Перу. Подземные толчки были зафиксированы в 4.18 по местному времени (12.18 мск) в 31 километре к юго-западу от населенного пункта Акари и в 19 километрах от города Яука. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США сообщил об угрозе возникновения волн, которая впоследствии была отменена. По данным местных СМИ, магнитуда землетрясения составила 6,8.