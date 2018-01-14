Франция расширит экспериментальные центры по приему мигрантов

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Власти Франции в течение 2018 года расширят действующие в стране экспериментальные центры по приему и размещению мигрантов, заявил глава министерства внутренних дел Жерар Коллон в интервью газете Parisien.

По его словам, в настоящий момент в стране работают новые "центры приема и анализа ситуации" CAES, которые "сочетают в себе центры размещения и административный контроль" и насчитывают 1300 мест. Успех проекта обусловил решение властей расширить эти центры.

"Учитывая успех этого проекта, в ближайшие месяцы мы собираемся открыть 200 мест на регион… В регионе Иль-де-Франс (столичный регион) число мест достигнет 900", — рассказал Коллон.

Министр пояснил, что власти Франции собираются ввести в эксплуатацию 200 мест к концу января и еще 200 мест в течение 2018 года. Он добавил, что новый центр CAES откроется в коммуне Ри-Оранжи под Парижем.

Министр также отметил успехи в расселении "джунглей" во французском городе Кале.

В портовом городе Кале ранее находился крупнейший лагерь мигрантов. Несмотря на снос лагеря в ноябре 2016 года, мигранты продолжают прибывать в регион, чтобы попасть в Великобританию.

"В Кале остается только 400 человек, тогда как в прошлом году там находилось семь тысяч мигрантов. Еще около 50 проживают в коммуне Грант-Сент. Все еще есть те, кто хочет уехать в Англию. На севере и в Па-де-Кале мы открыли пять центров CAES. Те, кто спит на улице, не хотят в них обращаться, потому что не планируют подавать запрос на предоставление убежища во Франции", — заявил Колон.

Глава французского МВД выразил надежду на заключение нового протокола по вопросу мигрантов с Великобританией, который дополнит действующее соглашение Ле Туке.

В соответствии с заключенным в 2003 году договором Ле Туке (Le Touquet), который регулирует пограничные отношения Франции и Великобритании, британские пограничники проверяют паспорта в Кале, а французские — в Дувре. Таким образом, Британия имеет возможность производить досмотр мигрантов на французской стороне пролива Ла-Манш и не пропускать их через тоннель под проливом или на паромах.

Коллон также прокомментировал заявления неправительственных организаций о насилии полицейских в отношении мигрантов в Кале, подчеркнув, что расследования МВД не подтвердили представленные правозащитниками факты.

В июле правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила французскую полицию в необоснованном применении перцового газа в отношении детей и подростков, проживающих в лагерях мигрантов в Кале. В отчете организации сообщалось, правоохранительные органы города Кале "регулярно применяют перцовый газ в отношении детей и подростков-мигрантов, когда они спят", французская полиция конфискует спальные мешки, одеяла и одежду, а также распыляет перцовый газ на еду и воду мигрантов, чтобы вынудить их покинуть территорию.

"В свое время я поручил МВД провести расследование. И хотя специалисты проводили очень жесткое расследование, они не подтвердили эти факты. Могли иметь место несколько правонарушений, однако они были урегулированы при помощи внутренних санкций", — заключил министр.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.