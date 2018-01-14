В Доминикане довольны переговорами властей и оппозиции в Венесуэлы

МЕХИКО, 14 янв – РИА Новости. Переговоры между делегациями властей и оппозиции Венесуэлы закончились в субботу в Доминиканской республике с большим прогрессом, сообщил МИД карибского государства.

"День переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы заканчивается сегодня (в субботу) с большим прогрессом. Следующий раунд назначен на четверг, 18 января, в здании МИД Доминиканы", – говорится в сообщении доминиканского дипломатического ведомства в его микроблоге в Twitter.

Этот раунд переговоров длился три дня – с четверга по субботу. Ранее глава правительственной делегации, министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что раунд был интенсивным и продуктивным. По его словам, сторонам удалось добиться существенного прогресса, чтобы достичь окончательного соглашения о мирном и демократическом сосуществовании в Венесуэле.