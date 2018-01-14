Трамп заявил, что автор книги о нем "психически болен"

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал Майкла Вулффа — автора скандальной книги об американском лидере, назвав его "психически больным" и обвинив в распространении ложных сведений.

"Нам сообщают так много фейковых новостей. Они даже не пытаются донести правильную информацию или исправиться в случае ошибки. Они продвигают фейковую книгу психически больного автора, который сознательно пишет ложную информацию. Ведущие СМИ сходят с ума из-за того, что мы выиграли выборы", — написал президент в своем Twitter.

Книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" вышла в продажу 9 января и стала бестселлером в США. В книге, в частности, сообщается, что Дональд Трамп не рассчитывал стать президентом США, его супруга Мелания была в шоке от перспективы стать первой леди, а некоторые советники Трампа были обеспокоены психическим здоровьем президента.

Белый дом категорически опроверг содержание книги Вулффа, а личный адвокат Трампа направил Вулффу и издателю письмо с требованием приостановить публикацию и распространение книги.